Ohne Werner und Klostermann gegen Polen und Kolumbien

Verteidiger Klostermann war im 1000. Länderspiel am vergangenen Montag in Bremen eingewechselt worden. Der 27-Jährige zog sich am Donnerstag im Abschlusstraining für das Polen-Spiel am DFB-Campus eine Muskelverletzung im rechten Oberschenkel zu, wie der Verband mitteilte. Flick nominierte keine Spieler nach. Der Kader umfasst immer noch 23 Akteure. Am kommenden Dienstag spielt die DFB-Auswahl dann noch in Gelsenkirchen gegen Kolumbien.