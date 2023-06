Peinlicher EM-K.o. für U21 verschärft deutsche Sorgen

Die DFB-Elf blamierte sich mit nur einem Punkt aus drei Spielen in der machbaren Vorrundengruppe. So schlecht war Deutschlands U21 bei einer EM-Teilnahme noch nie. Seit der Einführung der Gruppenphase holte das Team mindestens einen Sieg, wenn es qualifiziert war. Auch für Di Salvo verlief das erste Turnier als Chefcoach nach der Erfolgs-Ära von Stefan Kuntz und dessen drei Final-Teilnahmen in Serie sowie zwei Titeln auf ganzer Linie ernüchternd. „Eine Trainer-Diskussion wird es nicht geben“, sagte Chatzialexiou über Di Salvo, dessen Vertrag bereits vor dem Turnier bis 2025 verlängert worden war.