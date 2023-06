Philipp Lahm über EM 2024: „Wollen einen Aha-Effekt“

Lahm: Die EURO 2024 soll genau das Gegenteil zu den letzten Turnieren darstellen. Bei den letzten Weltmeisterschaften in Katar und Russland wurde der Sport von den falschen Leuten benutzt für ihre jeweiligen Zwecke. Es ging dabei in erster Linie um Macht und Selbstdarstellung. Nun soll die EURO 2024 ein großes Fest werden, ein Fest der Zusammenkunft. Europa soll durch dieses Turnier gestärkt werden nach den Krisenjahren, die wir alle hinter uns haben und in denen wir auch immer noch stecken. Wir erleben leider gerade einen Angriff Russlands auf die Ukraine. Wir haben durch den Klima-Wandel, die Nachwirkungen der Pandemie und die wirtschaftliche Situation derzeit viele Probleme und Herausforderungen zu bewältigen. Ein Gemeinschaftserlebnis ist da besonders wichtig - noch dazu hier in Deutschland, also im Herzen von Europa. Es ist eine große Möglichkeit für uns zu zeigen, wie wir wirklich sind und wie wir miteinander leben wollen in Europa.