Plötzlich Nationalspieler: Groß setzt auf „große Stärke“

Pascal, wer? Das werden derweil viele Fans in Deutschland fragen. In England dagegen ist der Name des einstigen Bundesliga-Profis des FC Ingolstadt weithin bekannt. Groß zeichnete maßgeblich mit dafür verantwortlich, dass sich Außenseiter Brighton erstmals in der Vereinsgeschichte für den Europapokal qualifizierte. Der gebürtige Mannheimer war mit neun Toren und acht Assists Topscorer seiner Mannschaft in der vergangenen Saison. Inzwischen ist er mit 27 Treffern sogar Rekordschütze von Brighton in der Premier League.