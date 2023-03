Portugal setzt in EM-Quali auf Ronaldo

Neben João Cancelo (FC Bayern München) und Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund) steht erstmals auch Diogo Leite (1. FC Union Berlin) im Aufgebot der Seleção. Die Portugiesen treffen in der Qualifikation für das Turnier 2024 in Deutschland am 23. März auf Liechtenstein und treten drei Tage später in Luxemburg an.