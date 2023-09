Pro und Contra: Ist Nagelsmann der richtige Bundestrainer?

Klar, Julian Nagelsmann gilt inzwischen nicht mehr als das Trainer-Wunderkind wie vor seinem Wechsel zum FC Bayern im Jahr 2021. Und dennoch ist der 36-Jährige weiterhin Deutschlands größte Trainerhoffnung. Und gerade jetzt mehr denn je. Nagelsmann gilt als moderner Übungsleiter, ist innovativ, selbstbewusst und kann eine Mannschaft weiterentwickeln. Nicht umsonst stand er bereits mit 28 Jahren zum ersten Mal in der Fußball-Bundesliga als Coach der TSG Hoffenheim an der Seitenlinie. Damals rettete Nagelsmann die Kraichgauer vor dem Gang in Liga zwei, danach begann sein kometenhafter Aufstieg über RB Leipzig zum Branchenprimus FC Bayern. Das ging dann aber doch zu schnell für den immer noch jungen Julian Nagelsmann, sein Drama-Abgang bei den Bayern war in gewisser Weise auch ein Eingeständnis, dass die sportliche Messlatte zu hoch lag.