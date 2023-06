„Riesentalent“ Moukoko will EM-„Bühne“ nutzen

Eigentlich ist Moukoko schon U21-Europameister. Aber nur auf dem Papier, denn er selbst fühlt sich gar nicht so. Beim zweigeteilten Turnier im Jahr 2021 kam er mit 16 Jahren in der Vorrunde nicht zum Einsatz, in der K.o.-Phase fehlte er verletzt. „Wenn ich einen Titel gewinne, will ich auch etwas dazu beitragen. Das war vor zwei Jahren nicht der Fall. Ich habe keine Minute gespielt“, sagte der Ausnahmestürmer. „Wenn wir diesmal gewinnen sollten, und mit der Qualität der Spieler können wir das Ding auch gewinnen, wäre das anders.“ Erster Gegner ist am Donnerstag (18.00 Uhr MESZ/Sat.1) Israel, gegen das sich Deutschland in der Qualifikation zweimal knapp durchsetzte.