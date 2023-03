Ronaldo wieder in Torlaune für Portugal

Nach der enttäuschenden WM in Katar schien für den 38-Jährigen das Ende in der portugiesischen Nationalelf gekommen zu sein. Ronaldo war unter Trainer Fernando Santos nur noch Ergänzungsspieler, das Viertelfinal-Aus gegen Außenseiter Marokko (0:1) hatte er nach seiner Einwechslung in der zweiten Halbzeit nicht verhindern können. Nach der WM folgte sein Wechsel in die allenfalls zweitklassige Saudi League.