Sammer über Arbeitsnachweis der DFB-Task-Force: „Zu wenig“

„Ich war ja vorher noch nie in einer Task Force, aber nach meinem Verständnis heißt das: zeitlich begrenzt - und mit Entscheidungsgewalt. Deshalb dachte ich: Das ist okay. Bei der ersten Sitzung hieß es dann, dass es übrigens noch eine zweite Task Force gibt und weitere Gremien. Da habe ich schon gedacht: Und was soll unsere Task Force jetzt?“, sagte Sammer. Neben ihm zählen auch weitere Fußballgrößen wie Hans-Joachim Watzke, Karl-Heinz Rummenigge, Oliver Kahn und Rudi Völler zu dem Expertenrat.