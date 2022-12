„Schade“: Kramer und Mertesacker bedauern Bierhoff-Aus

„Es tut mir leid, aber das sind wahrscheinlich die Mechanismen nach drei Turnieren, mit denen wir nicht so zufrieden waren“, sagte Mertesacker als WM-Experte im ZDF. „Aber er hat viel mehr gemacht als viele wahrscheinlich denken.“ Auch Kramer bezeichnete die Trennung, die der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am späten Montagabend verkündet hatte, als „schade“. Er hoffe, „dass er es selber entscheiden durfte, was für ihn das Richtige ist“.