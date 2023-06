Schottland gegen Georgien: Spiel wegen Regen unterbrochen

Kurz nach dem Führungstor durch Callum McGregor (6. Minute) unterbrach der ungarische Referee Istvan Vad die Partie. Im Hampden Park in Glasgow musste das Wasser vom Rasen geschoben werden, nachdem es so stark geregnet hatte. Scott McTominay traf in der 47. Minute zum Endstand, Chwischa Kwaratschelia vergab in der Nachspielzeit einen Elfmeter für Georgien.