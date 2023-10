Sieg-Geschenk für Nagelsmann beim starken Start der US-Reise

Beim nächsten DFB-Aufbruch zur Heim-EM 2024 waren gerade offensiv bei der Nationalmannschaft viele gute Aktionen zu sehen - aber in der Defensive auch bekannte Defizite. Das lag aber nicht an Rückkehrer Mats Hummels, der bei seinem Länderspiel-Comeback nach mehr als zwei Jahren bis zur Auswechslung nach 62 Minuten im Abwehrzentrum Präsenz und Ruhe ausstrahlte. „Es war ein absolut besonderer Moment. Ich muss auch sagen, überraschend mit mehr Nervosität, als ich gerechnet habe. Es war eine gewisse Extra-Anspannung vorhanden. Es hat unheimlich viel Spaß gemacht. Vor dem Spiel die Hymne, aber auch im Spiel in dem Rahmen auf dem Platz zu stehen“, sagte Hummels.