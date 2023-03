Silja Schwarz neue Teamärztin beim DFB-Team

Meyer hatte seine Tätigkeit Anfang 2023 nach 21 Jahren beendet. Während Hahne bereits seit 2015 zum Betreuerstab zählt, kommt die frühere Eisschnelllauf-Verbandsärztin Schwarz neu zum DFB. Sie berät in ihrer Praxis in München auch Leistungssportler in Sachen Ernährung. Hahne soll die Leitung der medizinischen Abteilung der A-Nationalmannschaft der Herren übernehmen, wie es in der Mitteilung hieß. Ebenfalls neu zum Team stößt Thomas Armbrecht, der als zusätzlicher Physiotherapeut eingesetzt werden soll.