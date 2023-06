Stiller will bei U21-EM auch ohne Kapitänsbinde vorangehen

„Ich will auf jeden Fall Verantwortung übernehmen, auf und neben dem Platz vorangehen. Sei es mit lustigen Sprüchen oder ehrlichen Tipps und Ratschlägen. Ich will einfach offen sein für alle“, sagte Stiller in Batumi. Trainer Antonio Di Salvo entschied kurz danach, dass der Ex-Kölner Yann Aurel Bisseck das Team als Kapitän anführen wird. Stiller hatte auch als Kandidat gegolten.