Streuselkuchen und Yoga: So verarbeitete Flick den WM-K.o.

„Morgens in Ruhe Atemübungen zu machen, statt aufs Handy zu schauen - das kann ich nur empfehlen“, sagte der Bundestrainer in einem Interview der „Süddeutschen Zeitung“. Abstand zum sportlichen Desaster in Katar habe er schon im Weihnachtsurlaub gefunden. „Ich habe viel gelesen, Yoga gemacht, mich gut ernährt, auch meditiert“, erzählte der 58-Jährige.