Thiaw: „Will auch ein Leader sein“

Thiaw hatte im Juni beim 0:1 in Polen und 0:2 gegen Kolumbien seine ersten A-Länderspiele bestritten. Es sei der Mannschaft nun „sehr bewusst“, worum es in den Testpartien gegen Japan am Samstag (20.45 Uhr/RTL) in Wolfsburg und am Dienstag in Dortmund gegen Frankreich gehe, sagte Thiaw. „Wir reden viel innerhalb der Gruppe über das, was zuletzt war“, sagte er und betonte: „Die Testspiele geben eine Richtung vor.“