Toni Kroos zu DFB-Auswahl: „Überhaupt keine Form da“

Neben der Form fehlen Kroos zudem Führungsspieler: „Einem Großteil fehlt das Selbstvertrauen. Und aktuell haben sie wenig Leute, die die anderen so ein bisschen mitziehen können. Deshalb ist das so ein bisschen Dahingekicke ohne großes Aufbäumen.“ Eher launig war der von den Moderatoren geforderte Powersatz zur EM, die vom 14. Juni bis zum 14. Juli 2024 in zehn Stadien ausgetragen wird: „Das wird schon, mehr kann ich aktuell nicht dazu sagen.“