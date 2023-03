Torhüter Trapp hofft auf Nummer-eins-Status in Nationalteam

„Ich bin jemand, der die Leistung anderer honorieren kann, und Marc-André ter Stegen spielt auch eine sehr gute Saison. Der Bundestrainer hat gesagt, dass er in diesem Jahr sowohl ihm als auch mir die Chance geben möchte, uns zu zeigen. Von daher gehe ich davon aus, dass ich meine Chance bekommen werde. Und wenn sie da ist, will ich sie nutzen“, sagte Trapp. „Aber man kommt nicht durchs Reden ins Tor der Nationalmannschaft, sondern einzig durch Leistung. Meine Aufgabe ist also sehr klar: Ich will Leistung zeigen, mich damit bei Hansi Flick empfehlen und ihm die Entscheidung so schwer wie möglich machen.“