Triple-Champion Gündogan macht DFB-Team Mut

Der Kapitän von Manchester City bringt für den Stimmungstest am Dienstag (20.45 Uhr/RTL) gegen Kolumbien in seiner Geburtsstadt Gelsenkirchen das mit, was der wankenden DFB-Auswahl gerade so sehr fehlt: Er gewinnt ständig. „Ich glaube, dass ich aufgrund der letzten Wochen viel positive Energie einbringen kann und auch eine gewisse Ruhe“, sagte der 32-Jährige am Montag während der DFB-Pressekonferenz in Frankfurt/Main. Wegen der verdienten Auszeit nach dem Champions-League-Triumph mit den Cityzens hatte Gündogan bei den ernüchternden Auftritten gegen die Ukraine (3:3) und in Polen (0:1) gefehlt.