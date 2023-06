Tristesse in Warschau: Flicks DFB-Team tief im Krisenmodus

Was in den Spitzenfunktionären nach dem 0:1 gegen eine biedere polnische Auswahl vorging, war auch ohne Wortmeldungen zu erahnen. Ihre klare Aufgabe, die vergraulten Fans nach dem WM-Aus in Katar mit begeisterndem Fußball zurückzugewinnen, hat Bundestrainer Hansi Flick nicht erfüllt - im Gegenteil.