U17 schließt Vorrunde der Fußball-EM mit 3:0-Sieg perfekt ab

Durch den verdienten Erfolg gegen defensiv eingestellte Schotten sicherte sich die DFB-Auswahl ohne Punktverlust Platz eins in der Gruppe C vor Frankreich, das nach einem 1:1 gegen Portugal ebenfalls im Viertelfinale steht. In der Runde der letzten acht Teams trifft die Wück-Elf auf England oder die Schweiz, die an diesem Mittwoch Platz eins und zwei in Gruppe D im direkten Duell ausspielen. Der Gruppenzweite wird Gegner der DFB-Auswahl.