U21-Coach Di Salvo: Krise des A-Teams beeinflusst uns nicht

„Ich sehe die Mannschaft nicht in der Pflicht, weil es bei A-Nati nicht so rund läuft“, sagte Di Salvo in Kutaissi, wo die deutschen U21-Fußballer am Donnerstag (18.00 Uhr MESZ/Sat.1) gegen Israel in die EM starten. „Wir sind eine eigene Mannschaft mit einem Turnier vor der Brust, wo sich alle drauf freuen. Wir schauen auf uns.“