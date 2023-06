U21-Coach Di Salvo legt sich fest: Atubolu steht im Tor

„Wir haben drei sehr gute Torhüter, die sich sehr gut präsentiert haben. Noah hatte dann im Trainingslager die Nase vorne“, sagte Di Salvo am Mittwoch im georgischen Kutaissi, wo die deutschen U21-Fußballer am Donnerstag (18.00 Uhr MESZ/Sat.1) in die EM starten. Di Salvo hatte die Entscheidung nach eigenen Angaben am Dienstag den Torhütern mitgeteilt. „Es war ein sehr enges Rennen.“