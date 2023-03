U21-Coach Di Salvo sieht Arbeit: „Gefährlicher werden“

Das Fehlen einiger etablierter U21-Profis in den Tests gegen Japan und am Dienstag (18.15 Uhr/ProSieben Maxx) in Rumänien wegen deren Nominierung für die A-Nationalmannschaft sehen Di Salvo und sein Team nicht als Problem an. „Es ist eher eine Chance. Jeder Spieler, der hier ist, kann sich zeigen und empfehlen“, sagte Kapitän Yannik Keitel. Auch Verteidiger Yann Aurel Bisseck sagte mit Blick auf das Ziel Titelverteidigung bei der EM im Juni und Juli: „Wenn die Spieler zurückkommen, wäre das eine Riesen-Bereicherung. Das beruhigt uns.“