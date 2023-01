U21 startet gegen Japan und Rumänien in das EM-Jahr

„Danach steht das Spiel in Rumänien an, einen der Gastgeber der EM. Dort wollen wir uns natürlich mit den Gegebenheiten vor Ort bekannt machen, auch wenn unsere Gruppe zunächst in Georgien spielt“, sagte Di Salvo. Dort sind Israel am 22. Juni, Tschechien am 25. Juni und England am 28. Juni die Gegner in in Gruppe C. Die Gruppensieger und -zweiten erreichen das EM-Viertelfinale.