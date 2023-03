U21 startet mit Remis gegen Japan ins EM-Jahr

Offensiv machte Ngankam bei seinem Debüt für die U21 auf sich aufmerksam. „Wäre cooler, wenn wir das Spiel heute gewonnen hätten. Aber manchmal ist es so. 2:2 ist dann auch okay“, resümierte der Torschütze zum 1:0. Den an ihm verursachten Elfmeter hatte er in der 40. Minute locker verwandelt - fand auch der im Stadion am Bornheimer Hang anwesende Bundestrainer Hansi Flick. „Hat er sehr gut gemacht. Im Dribbling den Elfmeter gezogen - und auch sehr selbstbewusst zum Punkt gegangen und ihn auch eiskalt eingeschoben“, sagte Flick in der Halbzeitpause beim TV-Sender ProSieben Maxx.