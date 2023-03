U21 testet ohne Thiaw und Bauer - Chance für andere

Di Salvo begrüßt es, dass sich sein Team am DFB-Campus in Nähe zur A-Nationalmannschaft auf die Aufgaben vorbereitet. „Es zeigt die Verzahnung, dass wir am Dienstag und Mittwoch Platz an Platz gemeinsam mit der A-Nationalmannschaft Training haben, da freuen wir uns drauf“, sagte Di Salvo.