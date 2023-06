U21 will Vorfreude auf Heim-EM wecken

Als Minimalziel für die EM bis zum 8. Juli in Georgien und Rumänien nennt Di Salvo das Olympia-Ticket, das die drei besten Teams neben Spiele-Gastgeber Frankreich lösen. Mit der gestiegenen Erwartungshaltung nach der erfolgreichen Kuntz-Ära mit drei Final-Teilnahmen in Serie gehen die Nachwuchsfußballer ganz entspannt um. „Das ist natürlich cool, wenn man ein bisschen im Blickpunkt steht und die ganze Nation einen unterstützt“, sagte Abwehrspieler Yann Aurel Bisseck. Der 22-Jährigen von Aarhus GF in Dänemark wurde von Di Salvo zum neuen Kapitän ernannt. „Man möchte für die Nation etwas reißen.“