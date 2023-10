UEFA: Millionen Ticketwünsche für Fußball-EM

Frankfurt/Main (dpa) - . Die Nachfrage nach Tickets für die Fußball-EM 2024 in Deutschland ist laut UEFA-Wettbewerbsdirektor Martin Kallen „riesig“. Die Organisatoren erreichen in der noch bis zum 26. Oktober laufenden ersten Verkaufsphase aber auch Millionen ungültige Anfragen. „Wir haben ein Problem, dass heute Computer-Bots für den Schwarzmarkt arbeiten, da kommen x-Millionen rein, die wir versuchen, auszuschalten“, sagte Kallen, der von insgesamt „über 100 Millionen Anfragen“ sprach, am Freitag während einer Gesprächsrunde auf der Frankfurter Buchmesse.