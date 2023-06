Völler glaubt an erfolgreiche U21-EM - Gosens: Strahlkraft

„Auch wenn es noch zwei, drei Verletzte gab - der Kader ist gut genug, dass wir eine ordentliche und gute Rolle spielen können. Ob es dann am Ende für den Titel reicht, ist natürlich schwer zu sagen“, sagte Völler in Frankfurt/Main. Für die U21 stand da der Umzug vom Trainingslager in Südtirol nach Georgien an. Dort und in Rumänien findet vom Mittwoch bis zum 8. Juli die Europameisterschaft statt. Deutschland geht als Titelverteidiger an den Start.