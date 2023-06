Völler lobt Reaktion auf Rassismus-Eklat bei U21

Batumi (dpa) - . DFB-Sportdirektor Rudi Völler hat die rassistischen Beleidigungen gegen die deutschen U21-Nationalspieler Youssoufa Moukoko und Jessic Ngankam verurteilt, befürchtet aber keine weiteren negativen Auswirkungen auf die Leistungen der Mannschaft bei der EM. „Man muss das anprangern, das ist eine Sauerei und sollte nicht mehr vorkommen“, sagte der 63-Jährige im Teamhotel der U21 in Batumi am Schwarzen Meer. „Ich glaube, dass man hier gut reagiert hat und die Spieler wieder total in der Spur sind.“