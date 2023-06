Völler nach DFB-Pleite: „Hansi Flick die ärmste Sau“

Der ein oder andere Spieler komme an seine Grenzen, so Völler, ohne Namen zu nennen. Da fehle es an Top-Qualität. „Wenn wir die nicht haben in Deutschland, müssen wir so aufstellen und taktisch variieren, dass wir nächstes Jahr eine gute EM spielen“, sagte der Weltmeister von 1990. Nach dem 3:3 gegen die Ukraine und dem 0:1 gegen Polen war es binnen weniger Tage die nächste Enttäuschung der deutschen Mannschaft.