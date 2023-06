Völler über Flick: „Da muss er jetzt durch“

„Natürlich gefällt einem nicht, wie es in den letzten drei Spielen gelaufen ist. Dass dann gerade ein Trainer, der diese Hypothek des Ausscheidens auf dem Buckel hat, besonders kritisch gesehen wird in der Öffentlichkeit und vor allem in den Medien, das weiß Hansi“, sagte Völler bei Sat.1 vor dem EM-Spiel der U21 in Batumi gegen England. „Ein neuer Trainer hätte wahrscheinlich etwas mehr Kredit gehabt. Aber so ist Profifußball. Da muss er jetzt durch“, meinte Völler.