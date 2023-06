Völler über Havertz: „Weltklasse“ auf mehreren Positionen

Was Havertz enorm wertvoll für jede Mannschaft mache, sei, „dass er vier, fünf Positionen auf Weltklasse-Niveau spielen“ könne. „Er ist nicht nur ein überragender Zehner, so haben wir ihn in Leverkusen ja groß gemacht“, erinnerte der ehemalige Bayer-Geschäftsführer Völler: „Er kann auch über die Außen kommen und auf der Acht spielen. Und aus Mangel an großen Mittelstürmern weltweit ist er im Moment auch ein gefragter Neuner.“