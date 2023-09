Völler über Sammer-Kritik: „Mit vielen Dingen hat er recht“

Für Bundestrainer Hansi Flick sind die Probleme im deutschen Leistungssport auch im Fördersystem begründet. „Wenn man den Athletinnen und Athleten zuhört, hat das auch etwas damit zu tun, was wir in Deutschland fördern und was nicht“, sagte Flick: „Zu meiner Zeit war es noch so: Musikverein oder Sportverein - etwas anderes gab es nicht. Wir müssen in Deutschland den Sport wieder mehr fördern, nicht nur den Fußball.“