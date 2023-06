Völlers Plädoyer vor Test gegen Kolumbien: Flick bleibt

Ob dessen Auftritt am Sonntag nach dem Mannschaftstraining, an dem erstmals in dieser Länderspielphase Triple-Champion Ilkay Gündogan teilnahm, von vornherein geplant war, blieb offen. Es spielte letztlich aber auch keine Rolle. Der Sportdirektor, der zu Jahresbeginn angetreten war, um auch die Öffentlichkeit Richtung EM zu leiten, musste sich qua Amt vor Flick stellen. So lautet sein DFB-Mandat. „Auf keinen Fall“ sei intern in den vergangenen Tagen über den Bundestrainer diskutiert worden, bemerkte der 63-Jährige. Und „ja, natürlich“ sei er überzeugt, dass Flick auch nicht von sich aus hinschmeißen werde.