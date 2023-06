Vogts schützt Bundestrainer: „Flick trifft gar keine Schuld“

„Den Hansi Flick trifft gar keine Schuld“, sagte Vogts am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. „In der Trainerausbildung werden vonseiten des DFB Fehler gemacht, außerdem fehlt es in der Mannschaft an Qualität. Als der Hansi Flick das übernommen hat, hat er ja damit auch die Spieler übernommen, die vorher in den Clubs ausgebildet worden sind.“ Auch DFB-Sportdirektor Rudi Völler hatte nach dem 0:2 gegen Kolumbien in Gelsenkirchen die „Qualitätsfrage“ aufgeworfen und Flick in Schutz genommen.