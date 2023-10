Vor USA-Testspiel: Schweigeminute und Solidarität mit Israel

„Der terroristische Angriff der Hamas auf den Staat Israel und seine Bürgerinnen und Bürger erfüllt den DFB mit Entsetzen und Trauer. Das grausame Vorgehen der Hamas hat zahlreiche unschuldige Opfer gekostet. In dieser schwierigen Situation steht der Fußball in Deutschland fest an der Seite unserer Freunde und Partner in Israel“, sagte Neuendorf.