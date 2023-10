Wer noch? Wettskandal erschüttert Italiens Fußball

Nicht weniger als drei Jungstars der Azzurri stehen unter Verdacht, an illegalen Online-Sportwetten beteiligt gewesen zu sein. Am Dienstagabend kurz nach der Neuauflage des EM-Finals zwischen England und Italien im Wembley-Stadion (20.45 Uhr/DAZN) sollen die Namen weiterer Fußballer genannt werden, die in den Skandal verwickelt sind.