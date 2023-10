Wett-Affäre belastet Italien-Nationalmannschaft vor EM-Quali

Gegen die beiden wird wegen des Verdachts ermittelt, an illegalen Wetten über eine Online-Plattform beteiligt gewesen zu sein. Tonali spielt für Newcastle United, Zaniolo für Aston Villa. Die Tageszeitung „Corriere della Sera“ sprach von einem „Tsunami“, der auf den italienischen Fußball zurollen könne. An diesem Samstag (20.45 Uhr) empfängt der amtierende Europameister in Bari in der EM-Qualifikation Malta. Am Dienstag (20.45 Uhr) steht in London die Neuauflage des EM-Finales gegen England auf dem Programm.