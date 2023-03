Wirtz hofft auf Nominierung für die DFB-Auswahl Ende März

Für die Europa League, in der Leverkusen am Donnerstag (18.45 Uhr/RTL+) den ungarischen Meister Ferencvaros Budapest zum Achtelfinal-Hinspiel erwartet, hat Wirtz „das Ziel vor Augen, bis ins Finale zu kommen“. In jedem Fall sei eine Qualifikation für den Europacup wichtig. „Jeder von uns will nächstes Jahr international spielen. Das ist unser Anspruch“, sagte Wirtz. In der Bundesliga belegt Leverkusen derzeit nur Rang neun.