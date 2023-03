Wirtz, Musiala und ter Stegen neue Flick-Säulen

Noch vor der Anreise nach Frankfurt am Sonntagabend stand für den Bundestrainer gemeinsam mit dem neuen Sportdirektor Rudi Völler darum erst noch in Abstecher an den Rhein, um mehrere Fußball-Nationalspieler wie Kapitän Joshua Kimmich noch einmal live vor den Länderspielen gegen Peru und Belgien zu beobachten. In der DFB-Auswahl könnte Flicks Personal-Lösung in Zukunft dann auch heißen: Wirtz und Musiala!