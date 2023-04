WM-Turnierchef al-Khater verteilt Spitze gegen DFB

„Vielleicht hätte die deutsche Mannschaft sich auch besser auf den Fußball konzentrieren sollen“, sagte der Funktionär des WM-Gastgeberlandes, als er sich allgemein zur Kritik am Turnier Ende 2022 in Katar äußerte, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Die DFB-Auswahl war begleitet von gesellschaftspolitischen Debatten in der Vorrunde ausgeschieden.