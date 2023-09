Bonusspiel für SV Gonsenheim bei Eintracht Trier

Mainz. Ein Drittel der Spiele sind gespielt. In einer 20er-Liga. Ende September. „Und jetzt, wo die Englischen Wochen so langsam zu Ende gehen, kommt der Pokal hinzu“, sagt Anouar Ddaou, Trainer der Oberliga-Fußballer vom SV Gonsenheim. Kein Wunder, dass nach dem 4:0-Sieg gegen den FV Dudenhofen, der am Mittwochabend den Achtelfinal-Einzug brachte, die Lädierten am Wildpark Schlange standen.