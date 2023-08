Gonsenheim: Diesmal mit Punkten belohnen

Mainz. Der SV Gonsenheim war schon zweieinhalb Wochen im Urlaub, bis das Zittern von Alemannia Waldalgesheim ein Ende hatte. Durch den Koblenzer Regionalliga-Aufstieg blieb der SVA nach famoser Aufholjagd in der Oberliga. Daher kommt es an diesem Mittwoch (19.30 Uhr) am Wildpark erneut zum Rheinhessen-Duell, das seit zwei Jahrzehnten in Verbands- und Oberliga viele Geschichten geschrieben hat.