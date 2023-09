Heimspiel und eine Hochzeit beim SV Gonsenheim

Vorher, nämlich diesen Samstag (13 Uhr), tritt der Wormser Stadtnachbar TSG Pfeddersheim am Wildpark an. Womöglich mit Belel Meslem, Yoel Yilma und Nico Najda, die schon unter Ddaou beim SVG spielten. Die TSG hat einen Fehlstart hingelegt und in Mario Cuc einen neuen Chefcoach. Ddaou warnt trotzdem, nicht zuletzt mit Blick auf die beiden knappen 2:1-Siege der Vorsaison. Bei der 1:2-Niederlage beim FCK II stimmte vieles, nur nicht die Chancenverwertung. In der Leistung sieht Ddaou Anlass, genauso weiterzuspielen wie bisher. Rang zwei, zweitbester Sturm, makellose Heimbilanz – warum auch nicht?