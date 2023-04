SV Gonsenheim mit zwei Debütanten und spätem Nackenschlag

Nokouri Hangatta als Linksverteidiger und Enis Coric als Joker debütierten, Adil Fellahi wurde zum dritten Mal eingewechselt. Ddaou kündigt an, künftig häufiger auf die Eigengewächse zu setzen, wenn sie weiter so viel Einsatzbereitschaft mitbringen und sich im Training aufdrängen. Hangatta hatte seine Anteile am ersten Ausgleich, als er nach einer Ecke platziert abschloss und Mehmet Yildiz den Nachschuss versenkte (45.). Auch Tor Nummer zwei entsprang einem Eckball, diesmal setzte Yannik Ischdonat am zweiten Pfosten nach (64.).