SV-Gonsenheim-Trainer freut sich über lauter grüne Signale

Mainz. Die erste Oberliga-Woche in der neuen Saison war für den SV Gonsenheim direkt eine „Englische“, die zweite ist es nach einem freien Wochenende ebenfalls. An diesem Dienstag (19.30 Uhr) kommt der FV Diefflen, Sonntag (14 Uhr) folgt Aufsteiger Cosmos Koblenz. 8:0 und 7:0 gingen die jüngsten beiden Meisterrunden-Heimspiele gegen die Saarländer aus. Trainer Anouar Ddaou gab das Wochenende frei und freute sich beim Blick in seine Planungs-App über lauter grüne Signale.