Verbandspokal: TSV Schott und SV Gonsenheim kommen weiter

Arminia Ludwigshafen – SV Gonsenheim 1:2 (1:1). Yannik Ischdonats Doppelpack bringt dem Wildpark-Club beim Oberliga-Konkurrenten den Einzug ins Viertelfinale. Es galt, einen Rückstand zu drehen, denn Nico Pantano hatte einen 25-Meter-Schuss im langen Eck versenkt (23.). „Ein toller Spieler. Es wurde immer gefährlich, wenn er an den Ball kam“, lobt SVG-Trainer Anouar Ddaou das Ludwigshafener Urgestein, das einst in der 05-Jugend spielte. Bis zur Führung der Arminia brauchten die Gäste auch, um ins Spiel zu kommen. Eine Kombination über Damir Bektasevic und Maurice Neukirch, der einen Steckpass spielte, führte zum Ausgleich (30.). Richtig gewieft machte Ischdonat es beim 2:1. Der Stürmer tat so, als würde er Luan Barroso Rennstichs langen Ball annehmen, führte damit den FCA-Keeper aufs Glatteis, ließ den Ball prallen, lief vorbei und traf recht bequem ins leere Tor (65.). Während die Ludwigshafener Anhänger über einen Torwartfehler schimpften, lobte Ddaou die „geschickte Finte“ seines Goalgetters.