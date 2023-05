Fußballerinnen des SC Opel Rüsselsheim überzeugen in München

Gestärkt durch den Hessenpokal-Halbfinaleinzug, machten die Opel-Frauen als Tabellenletzter dem Favoriten aus München das Leben schwer. „Wir haben sehr wenig zugelassen und unsere Taktik sehr gut umgesetzt“, hob Klabi hervor. Sah er bei den Gastgeberinnen bis auf einen Lattentreffer in der ersten Halbzeit kaum Torgefahr, fiel gleich nach der Pause durch eine Unstimmigkeit in der Abwehr ärgerlich das 0:1. Danach musste Keeperin Annika Peschke zwar mehr eingreifen, doch blieb es beim einzigen Gegentreffer. Kurz vor Schluss hatten die SC-Frauen bei einem Konter sogar noch die Chance zum Ausgleich. „Die Mannschaft hat wieder Charakter gezeigt“, lobte Klabi, „da mache ich mir keine Sorgen in der Hessenliga“.